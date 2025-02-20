Teğmen görevine iade edildi! Sosyal medya paylaşımı nedeniyle ihraç edilmişti

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle kursiyer subay hakkında verilen TSK'den ihraç edilmesi yönündeki karar mahkeme tarafından iptal edildi.

MSB: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ihraç edilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği iptal kararına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat’ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu’ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi 'Türk toplum yapısına aykırı' sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir"

Mahkeme, teğmenle ilgili ihraç kararını iptal etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli bir teğmenin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle TSK'den ihraç edildiği ortaya çıkmıştı. mahkeme, teğmenle ilgili ihraç kararını iptal etti.

Soruşturma sonucu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun, 11 Haziran 2024 tarihli kararıyla, teğmene, "hizmete engel davranışlarda bulunmak" eyleminin sübut bulunduğu gerekçesiyle “Silahlı Kuvvetlerden ayırma” cezası verilmişti.