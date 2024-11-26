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Teğmenlere destek veren savcı açığa alındı

Teğmenlere destek mesajı paylaşan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Teğmenlere destek veren savcı açığa alındı
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Sosyal medyada teğmenlere destek mesajı paylaşan ve ceza verilemeyeceğini savunan Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındı.

Gazeteci Alican Uludağ’ın haberine göre göre HSK, 19 Kasım'da Çağlayan'ı kıdemine rağmen Antalya'dan daha alt bir bölge olan Fethiye'ye gönderdi. Bundan iki gün sonra HSK Başkanı da olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı Çağlayan hakkında soruşturma açılmasını teklif etti. Tunç, aynı gün HSK Başkanı sıfatıyla soruşturmaya olur verdi. Müfettişlerin hazırladığı ön raporda, Mehmet Çağlayan'ın yaptığı paylaşımlarla 'Cumhuriyet savcılığı mesleğine yakışmayacak şekilde davrandığı' savunuldu. Bunun ardından Mehmet Çağlayan jet hızıyla açığa alındı. 

Ne olmuştu?

Savcı Mehmet Çağlayan paylaşımında şunları yazmıştı: 

"Tüm askerler Atatürk'ün askeridir! Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildi. Ceza verilmesi içi baskı uygulanan kurul üyeleri varsa, bunu paylaşarak istifa etmelidir."

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