Teğmenlerin ihracına 9 üyeden kaçı karşı çıktı?

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreni sonrası kılıç çatıp "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atarak yemin eden teğmenlerin ihracına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) 5 üyesi “ihraç” yönünde oy kullanırken 4 üye karara karşı çıktı.

Soruşturmada Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amiri ile Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verilmişti.

"Disiplinsizlik" ile suçlanan teğmenler Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç'ın 60 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açma hakkı bulunuyor. Bunun için gerekçeli kararın tebliği bekleniyor. Kararda karşı oy kullanan YDK üyelerinin gerekçelerine de yer verilecek. İdare Mahkemesine açılacak davada kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istenecek.

Gözler Yargıtay’da

Teğmenlerin avukatlarından Namık Öztürk, bazı komutanların soruşturma sürecinde kanaatlerini değiştirmeleri için zorladıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet edilenler arasında general rütbesinde personelin de bulunduğunu ifade eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu nedenle soruşturma izni verme yetkisinin MSB'de olduğunu kaydetti. Başsavcılık “görevsizlik” kararı vererek soruşturma dosyasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Gözler şimdi Yargıtaydan çıkacak kararda.