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Teğmenlerin kılıçlı yemini! AK Parti'den açıklama: Sorgulanması gerekir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıç çekip yemin eden teğmenlerle ilgili "Genç subayların yaptığı açıklama askeri disipline aykırıdır. Sorgulanması gerekir. Askerliğin esası disiplindir. Normal prosedürün dışında yapılan bu açıklama doğru değildir. " dedi.

Haber Merkezi
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Teğmenlerin kılıçlı yemini! AK Parti'den açıklama: Sorgulanması gerekir
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, tv100'e açıklamalarda bulundu.

"Sorgulanması gerekir"

Yazıcı "Genç subayların yaptığı açıklama askeri disipline aykırıdır. Sorgulanması gerekir. Askerliğin esası disiplindir. Normal prosedürün dışında yapılan bu açıklama doğru değildir. Atatürk ve cumhuriyet hepimizin ortak değeridir, saygıdeğerdir ancak disiplinsizlik doğru olmamıştır, araştırılması gerekir." ifadelerini kullandı. 

 

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