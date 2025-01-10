Teğmenlerin soruşturmaları tamamlandı: Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından başlatılan disiplin soruşturmasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılma” cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerin yazılı savunmaları tamamlandı ve dosya Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na iletildi.

Yüksek disiplin kurulu toplanacak

Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK, 16 Ocak 2025 Perşembe günü toplanacak. Teğmenlerin avukatları yazılı savunmalarla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Avukatlar, imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığına ekleriyle beraber sundu. Teğmenler ve avukatları, YDK’nın toplanacağı 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te sözlü savunmalarını yapacak.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ye sevklerine yönelik işlem başlatıldığını açıklamıştı.