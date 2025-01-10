  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Teğmenlerin soruşturmaları tamamlandı: Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor
Takip Et

Teğmenlerin soruşturmaları tamamlandı: Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlere yönelik başlatılan soruşturmada, yazılı savunmalar tamamlanarak dosya Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na iletildi. 16 Ocak’ta gerçekleştirilecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında dosya değerlendirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teğmenlerin soruşturmaları tamamlandı: Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor
Takip Et

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından başlatılan disiplin soruşturmasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılma” cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerin yazılı savunmaları tamamlandı ve dosya Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na iletildi.

Yüksek disiplin kurulu toplanacak

Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK, 16 Ocak 2025 Perşembe günü toplanacak. Teğmenlerin avukatları yazılı savunmalarla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Avukatlar, imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığına ekleriyle beraber sundu. Teğmenler ve avukatları, YDK’nın toplanacağı 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te sözlü savunmalarını yapacak.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ye sevklerine yönelik işlem başlatıldığını açıklamıştı.

İtalyan Bakan Urso duyurdu! Baykar, Avrupa devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilirİtalyan Bakan Urso duyurdu! Baykar, Avrupa devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilirEkonomi

 

ABD’den Rus petrolüne yaptırım iddiaları fiyatları yükselttiABD’den Rus petrolüne yaptırım iddiaları fiyatları yükselttiEmtia Haberleri

 

Gündem
Rize'de PTT'ye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti: Vali Baydaş'tan açıklama geldi
Rize'de PTT'ye yönelik silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti: Vali Baydaş'tan açıklama geldi
Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı
Eski milletvekili Ahmet İyimaya son yolculuğuna uğurlandı
İmamoğlu: Kırmızı kart hak edene gösterildiği zaman, doğru bir iştir
İmamoğlu: Kırmızı kart hak edene gösterildiği zaman, doğru bir iştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin 7 belediyesinin borcu 15 buçuk ton altın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin 7 belediyesinin borcu 15 buçuk ton altın
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor