Tek tercih yapan YKS birincisi ODTÜ Endüstri Mühendisliği'ni kazandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı 2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki örgün programların kontenjan doluluk oranı yüzde 99,52'ye ulaştı.

Devlet üniversitelerindeki toplam 481 bin 684 örgün program kontenjanının 479 bin 392'si adaylar tarafından dolduruldu.

20 Haziran'da düzenlenen 2026-YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan beş adaydan biri olan Abdullah Uslu'nun da yerleştiği bölüm belli oldu.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden mezun olan 18 yaşındaki Uslu, TYT'deki başarısının yanı sıra Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 496 puan alarak Türkiye 21'incisi olmuştu.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yalnızca bir bölüm tercih eden Uslu, hedeflediği ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti. Deniz ve Mehmet Bahri Uslu çiftinin en büyük çocuğu olan Uslu, hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu belirtmişti.