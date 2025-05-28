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Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekilmişti! Tunceli Valiliği'ne atanan isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Tunceli ve Bilecik valiliklerinde atama yapıldı

Haber Merkezi
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Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekilmişti! Tunceli Valiliği'ne atanan isim belli oldu
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Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

 

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun görevinden alınarak bakanlık emrine alındığını duyurmuştı. 

 

Tekbıyıkoğlu'ndan boşalan koltuğa Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekâleten atanmıştı.

 

Tekbıyıkoğlu, 17 Mayıs'ta şehirde terörtist Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'u anmak için yapılacak bir toplantıya Ankara'nın talimatıyla izin vermek zorunda kalınca görev değişimi istediği öne sürülmüştü.

Tunceli'de yapılan anma töreninin görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Ancak Tekbıyıkoğlu ve İçişleri Bakanlığı görevden almada bu olayın rol oynadığı iddiaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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