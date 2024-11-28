Tekel bayilerine yazı gönderildi: 1 Ocak'a kadar süre verildi! Karara uymayanlar para cezası kesilecek

İstanbul Valiliği, alkol ve sigara satışı yapan tekel, market gibi iş yerlerine tebliğ tebellüğ belgesi gönderdi. Belgeye göre iş yerlerine görüntülü kameralı güvenlik sistemleri kurulacak. Kurulan güvenlik kamera sistemi, iş yerlerinin satış alanı ile tüm giriş-çıkışlarını ve varsa iş yeri otoparklarını değişik açılardan görüp kaydedebilecek şekilde yerleştirilecek.

24 saat kayıt yapacak

T24'ün haberine ggöre kurulan sistem, yüz tanımaya elverişli nitelikte olacak ve sistem buna uygun biçimde kurulacak. Kameralar; yeterli çözünürlükte, karanlık ortamlarda net kayıt yapabilen gece görüşlü ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilme özelliğine sahip olacak.

Arşiv kayıtlarına 30 gün boyunca erişilebilecek

Valiliğin aldığı karara göre kameraların görüntü kayıtları en az 30 gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak. Arşiv görüntülerine tarih ve saat girilerek kolayca ulaşılabilecek.

Karara uymayanlar para cezası ödeyecek

Kameralı güvenlik sistemleri kurulması kararına uymayan iş yerleri, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca cezalandırılacak.

Kararın nedeni: 18 yaş altına alkol ve sigara satışı

Valilik'ten T24'e yapılan açıklamaya göre alkol ve sigara satışı yapılan iş yerlerine kamera kurulması kararının sebebi 18 yaş altındaki genç ve çocuklara alkol ve sigara satışı yapılması nedeniyle gelen yoğun şikayet.