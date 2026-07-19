Tekel bayisi açılışında dua eden imam hakkında soruşturma

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisinin açılışında dua eden cami imamına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Tekirdağ İl Müftülüğü idari soruşturma başlattı.

Çerkezköy'de yeni açılan bir tekel bayisinin açılış töreninde çekilen görüntülerde, Erkaynak Camii İmamı İ.İ.'nin dua ettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, olaya çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İ.İ., açılışa cemaatinden bazı kişilerin daveti üzerine katıldığını belirtti.

İş yerinin tekel bayisi olduğunu tören sırasında öğrendiğini öne süren imam, durumu fark ettikten sonra alandan ayrıldığını ifade etti. İ.İ., iş yeri sahiplerinin de yaşanan süreç nedeniyle mağdur olduklarını düşündüğünü ve kendisi hakkında şikâyette bulunduklarını söyledi.

İl müdürlüğü soruturma açtı

Oda TV’nin aktardığına göre yaşanan gelişmelerin ardından Tekirdağ İl Müftülüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İ.İ.'nin İl Müftülüğü'ne çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde savunmasının alınmasının beklendiği öğrenildi.

Öte yandan, devam eden idari süreç nedeniyle İ.İ.'nin Diyanet-Sen Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi.