Tekin: Kur ve maliyet baskısıyla ihracatta kan kaybediyoruz

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2023 yılının ilk yarısında 18 bin 978 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendirerek Türkiye’ye 170,4 milyon dolar döviz kazandırdı. Ocak-Haziran döneminde en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında ulaşan AHKİB, Suudi Arabistan ve Rusya pazarlarında da dikkat çeken artışlar yakaladı. AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sektörün yurt içinde yüksek maliyet ile kur ve enflasyon arasındaki dengesizliklerden etkilendiğini ve son 6 aylık süreçte bölge ihracatında yüzde 8 oranında gerileme yaşandığını belirtti.

“İhracatçılar olarak özel kur talep ediyoruz”

Genel seçimler sonrasında yeni dönemde uluslararası norm ve kurallar dâhilinde rasyonel bir ekonomi politikasının izleneceğinin açıklanmasıyla birlikte döviz kurlarının enflasyona paralel çizgiye yaklaşmasının ihracatçılara bir nebze nefes aldırdığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların ayakta kalabilmesi için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı. Başkan Gürkan Tekin, “Döviz kurlarındaki artışlara rağmen ihracat pazarlarında yine de fiyat tutturamaz durumdayız. İhracatçılar olarak özel bir kur talep ediyoruz. Bu anlamda bizlere uygulanacak dolar kurunun 30 TL’nin üzerinde olması çok önemli.” dedi.

Yılın ilk yarısında Türkiye’de döviz kurlarının belli bir seviyede kalmasından dolayı dünya modasına yön veren İnditex ve H&M gibi büyük grupların siparişlerini Uzak Doğu’ya kaydırdığına dikkat çeken Başkan Gürkan Tekin, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat pazarlarındaki kayıplarını telafi edebilmesi için kurun maliyet artışlarını karşılayacak seviyelere yükselmesinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

“Firmalarımız daha fazla müşteri kaybetmemek için zararına çalışıyor”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim gücünü ve ihracat pazarlarındaki kazanımlarını koruyabilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Bankalar nezdinde Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Eximbank kredilerinin henüz açılmaması imalatçı firmaları zor durumda bırakıyor. Yatırımlar durma noktasına geldi. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ın Eximbank kaynaklarından ilave 70 milyar TL finansman imkânı sağlanacağını açıklaması uzun vadeli yatırımların sürdürülmesi ve ihracat pazarlarında rekabetçi olabilmemiz için büyük önem taşıyor. Çünkü kar marjı yüksek oranda azalan firmalar işi çevirebilmek, müşteri kaybetmemek adına zararına çalışıyor. Açıkçası önümüzdeki dönemler için de endişeliyiz.”

“İhracat hacminde en yüksek artışı Suudi Arabistan pazarında yakaladık”

AHKİB’i 2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, şöyle konuştu: “Yılın ilk yarısında bayan dış giyim, bay dış giyim ve suni-sentetik makine halıları bölge ihracatımızın yüzde 81’ini oluşturdu. Bayan dış giyimde 86,7 milyon dolarlık, bay dış giyimde 38 milyon dolarlık, suni-sentetik makine halılarında 14,4 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemdeki ihracatımızı ülkelere göre ele aldığımızda yüzde 21 pay ve 35,6 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 20 pay ve 33,9 milyon dolar değer ile İspanya ikinci, yüzde 11 pay ve 19,5 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışların yakalandığı ülkeler, yüzde 94 bin artış ve 4 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan ve yüzde bin 1214 artış ve 8,8 milyon dolar değeri ile Rusya oldu.”