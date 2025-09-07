  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tekirdağ ile Kırklareli'nin bazı ilçelerinde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
Takip Et

Tekirdağ ile Kırklareli'nin bazı ilçelerinde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, 2 gün denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tekirdağ ile Kırklareli'nin bazı ilçelerinde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı
Takip Et

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 07-08/09/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Vize Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi

Vize Kaymakamlığı da 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 günlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu açıkladı: Kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermemÖzgür Özel, Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu açıkladı: Kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermemGündem

 

CHP’li Gürer'den acil 'eylem planı' çağrısı: Sorunlar çiftçiyi kuşattı üretim durma noktasındaCHP’li Gürer'den acil 'eylem planı' çağrısı: Sorunlar çiftçiyi kuşattı üretim durma noktasındaTarım

 

Gündem
Bir haftalık aranın ardından: Meclis'teki komisyonda bu hafta kimlerle görüşülecek?
Bir haftalık aranın ardından: Komisyonda bu hafta kimlerle görüşülecek?
İhtiyaç sahibi öğrencilere 1.5 milyar liralık eğitim desteği sağlandı
İhtiyaç sahibi öğrencilere 1.5 milyar liralık eğitim desteği sağlandı
DEM Parti: Öcalan umut hakkından faydalanmalı, komisyon tez elden İmralı’ya gitmeli
DEM Parti: Öcalan umut hakkından faydalanmalı, komisyon tez elden İmralı’ya gitmeli
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan gözaltına alındı, yerine atanan isim belli oldu
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan gözaltına alındı, yerine atanan isim belli oldu
Kabine toplantısı yarın yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Kabine toplantısı yarın yapılacak: Gündemde hangi konular var?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu