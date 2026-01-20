Tekirdağ sahillerinde ürküten manzara: Deniz suyu 10 metre çekildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunda belirgin bir geri çekilme yaşandı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, daha önce denizin altında kalan bazı bölgeler görünür hâle geldi.

Olağan dışı durumu fark eden ilçe sakinleri, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla kayda aldı.

Çekilme meteorolojik bir durumdan kaynaklı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade eden Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir." dedi.