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Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi
DHA
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Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı
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Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda ise "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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