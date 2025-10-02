  1. Ekonomim
Tekirdağ Valiliği'nden Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama

Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Marmaraereğlisi ilçesi Marmara Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

Depremle ilgili ekiplerin saha taramasına başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

