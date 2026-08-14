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Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girişler yasaklandı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek bugün yasaklandı. Ayrıca Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde de bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Haber Merkezi
AA
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Tekirdağ ve Kırklareli'de denize girişler yasaklandı
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Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde denize girişler yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.

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