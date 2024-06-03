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Tekirdağ'da 130 şüpheliden 56'sı tutuklandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da 130 şüpheliden 56'sı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 56'sı tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 56'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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