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Tekirdağ'da 169 metrelik gemi karaya oturdu

Tekirdağ açıklarında karaya oturan Sao Tome ve Principe bayraklı REGALO isimli kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da 169 metrelik gemi karaya oturdu
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Tekirdağ açıklarında seyreden Sao Tome ve Principe bayraklı REGALO adlı kuru yük gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya oturdu. Yaklaşık 169 metre uzunluğunda, 27,2 metre genişliğinde ve 28 bin 461 DWT taşıma kapasitesine sahip geminin karaya oturmasının ardından bölgede inceleme ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de sevk edildi. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı, yaralanma veya deniz kirliliği yaşanmadı.

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