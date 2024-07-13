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Tekirdağ'da anız yangını: 500 dönüm alan kül oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da anız yangını: 500 dönüm alan kül oldu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

500 dönüm alan kül oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın geniş alanlara yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek söndürme çalışması başlattı. İlk etapta yaklaşık 500 dönüm alan yanarken geniş alanlara yayılan yangın drone ile havadan da görüntülendi.

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