Tekirdağ’da av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki Erkan Karadeniz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde 16 yaşındaki Erkan Karadeniz'e bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.