3 ilde denize girişler geçici süreliğine yasaklandı

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Tekirdağ'da bazı noktalarda denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yurttaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ve Saray ilçeleri ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Yurttaşların alınan kararlara uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi. Polis ve jandarma ekipleri, yasak olan bölgelerde denetimlerde bulunacak.

Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde denize girişler yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Sakarya'nın sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali'nin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Söz konusu ilçelerin kaymakamlıkları, denize girişleri yasakladı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.