Tekirdağ'da bir iş merkezinde silahlı çatışma çıktı: 2 polis şehit oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İki polis memur şehit oldu

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Şüpheli etkisiz hale getirildi

Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

Adalet Bakanı Gürlek: Polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakârlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.



Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu… https://t.co/GDhcoCy74F — Akın Gürlek (@abakingurlek) May 17, 2026

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meydana gelen çatışmada yaralanan polislerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."