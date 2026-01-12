  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tekirdağ'da bugün eğitime ara verildi
Takip Et

Tekirdağ'da bugün eğitime ara verildi

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tekirdağ'da bugün eğitime ara verildi
Takip Et

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın yaşanan hava şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada il genelinde resmi, özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Motorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve kar geliyor! İşte sıcaklık tahminleriMeteoroloji'den 41 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve kar geliyor! İşte sıcaklık tahminleriGündem
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 12 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında yeni rekor! İşte 12 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!Gündem

 