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Tekirdağ'da büyük fabrika yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da büyük fabrika yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına ilk müdahale Çerkezköy İtfaiyesi tarafından yapıldı.

Malzemeler nedeniyle yangın hızla yayıldı

Çerkezköy'deki Sertex isimli tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.
Olay yerinde sağlık ekipleri muhtemel yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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