  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu
Takip Et

Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi, dron ile havadan görüntülendi. Denizin yaklaşık 20 metre geri çekilmesiyle kum adacıkları ve deniz tabanı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu
Takip Et

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları dikkat çekti. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi.

Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu - Resim : 1

Sahil şeridinin genişlediği, denizin geri çekilmesiyle birlikte kıyı yapısının belirgin şekilde değiştiği görüldü.

Tekirdağ'da deniz 20 metre geri çekildi, kum adacıkları oluştu - Resim : 2

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin yılın belirli dönemlerinde yaşandığını ifade ederken, durumun mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor. 

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen ihlallerin devam ediyorİsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen ihlallerin devam ediyorDünya