  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı
Takip Et

Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bugün yasaklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı
Takip Et

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Süleymanpaşa ilçesinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

KIZILELMA dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladıKIZILELMA dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladıSavunma Sanayi
Visa, yaklaşık 2 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyorVisa, yaklaşık 2 bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyorŞirket Haberleri
Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka tutarlar...Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? İşte banka banka tutarlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi