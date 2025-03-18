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Tekirdağ'da doğal gaz patlaması! Yaralılar var

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, 4 katlı bir binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonucu iki kişi büyük tehlike atlattı.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da doğal gaz patlaması! Yaralılar var
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Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Cevizli Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 08.00 sıralarında doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu dairede yangın çıktı ve 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle dairede büyük hasar oluşurken, çevredeki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın 4’üncü katında mahsur kalan 2’si çocuk, 4 kişi ise itfaiye aracının merdiveni ile tahliye edildi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Günlü, patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğunu belirtti. Binada toplamda 13 kişinin yaşadığını ve yaralanın 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirten Günlü, patlamanın kesin nedenin çalışmaların ardından belirleneceğini kaydetti.

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