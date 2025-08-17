  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tekirdağ'da dört gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Takip Et

Tekirdağ'da dört gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dört gün önce denizde kaybolan 18 yaşındaki A.B’nin cansız bedenine Dut Limanı açıklarında ulaşıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tekirdağ'da dört gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri denizde kaybolan 18 yaşındaki A.B.'yi bulmak için sabahın erken saatlerinde yeniden arama başlattı.

A.B'nin cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu Dut Limanı mevkisinde bulundu.

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen A.B'nin cenazesi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kumbağ Mahallesi'nde dört gün serinlemek için denize giren bir kişi gözden kaybolmuş, kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren iki kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.

Ankara’nın Bala ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyorAnkara’nın Bala ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyorGündem
Gündem
AK Parti'nin ihraç talep ettiği Mücahit Birinci partiden istifa etti!
AK Parti'nin ihraç talep ettiği Mücahit Birinci partiden istifa etti!
Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu
Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu
Ankara’nın Bala ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ankara’nın Bala ilçesinde orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomatik hamle: Rusya ve Ukrayna ile barış sürecine destek
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomatik hamle: Rusya ve Ukrayna ile barış sürecine destek
AK Parti'den kritik Mücahit Birinci kararı: Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
AK Parti'den kritik Mücahit Birinci kararı: Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Sapanca Gölü tükeniyor! Tarihinin en düşük seviyesini gördü
Sapanca Gölü tükeniyor! Tarihinin en düşük seviyesini gördü