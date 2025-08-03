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Tekirdağ'da fabrikada kazan patladı: İki işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada iki işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
İHA
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Tekirdağ'da fabrikada kazan patladı: İki işçi hayatını kaybetti
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Olay, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir anestezi gazı üretim tesisinde meydana geldi. Fabrika kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, fabrikada çalışan iki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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