  3. Tekirdağ'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçi servisinin çarpıştığı kazada, ilk bilgilere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

