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Tekirdağ'da kamyonet, işçi servislerine çarptı: 18 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada 18 kişi hafif yaralandı.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da kamyonet, işçi servislerine çarptı: 18 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bağlar mevkisinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıktan bekleyen iki işçi servisine bir kamyonet çarptı.

18 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve 2 servis savruldu. Savrulmanın etkisiyle servislerde bulunan 16 işçi ve 2 sürücü olmak üzere 18 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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