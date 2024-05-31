Tekirdağ'da kamyonet, işçi servislerine çarptı: 18 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bağlar mevkisinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıktan bekleyen iki işçi servisine bir kamyonet çarptı.

18 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve 2 servis savruldu. Savrulmanın etkisiyle servislerde bulunan 16 işçi ve 2 sürücü olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.