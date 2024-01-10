Tekirdağ'da kar tatili uzatıldı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği ni duyurdu. Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak günü 1 gün süre ile Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimizdeki engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak" ifadeleri kullanıldı.