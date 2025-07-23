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Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Otomobil tankerle çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Otomobil tankerle çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesi E-80 Avrupa Otoyolunda meydana gelen kazada, süt kamyonunun ters yöne girmesi sonucu otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü (31) ile araçta bulunan 3 yolcu Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bu sabah saat 09.40 sıralarında meydana gelen feci kazada, 10 AOG 284 plakalı süt kamyonunun sürücüsü E.T. (56) ters şeride girerek 34 GEV 591 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcılık incelemesi ile olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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