  3. Tekirdağ'da kesim tarihi belirsiz iki ton sakatat ele geçirildi
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kapalı kasa minibüste belgesiz iki ton sakatat ele geçirildi.

Ergene İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na, ilçeye yüklü miktarda kaçak sakatat getirileceği yönünde ihbar yapıldı.

Ekipler, içinde sakatat olduğu belirtilen aracı takibe alıp Ahiahmet Mahallesi'nde durdurdu. Kontrolde araçta torbalar içinde kesim tarihi belirsiz, faturasız iki ton kaçak sakatat ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Sakatatlar imha edilirken, iki firma hakkında inceleme başlatıldı. Sakatatların başka illere götürülmeye hazırlandığı belirtildi.

