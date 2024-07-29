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Tekirdağ’da kimya fabrikasında korkutan yangın

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.İddiaya...

İHA
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Tekirdağ’da kimya fabrikasında korkutan yangın
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

İddiaya göre, Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını engellemek için yoğun bir mücadele veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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