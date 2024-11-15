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Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşında 2 kız çocuğu evde ölü bulundu

Tekirdağ'da 15 yaşlarındaki iki kız çocuğu bir evde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Polis, 2 kızın ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da korkunç olay! 15 yaşında 2 kız çocuğu evde ölü bulundu
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Korkunç olay saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde meydana geldi. İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi.

Anne-baba kızlarına ulaşamayınca durumu polise bildirdi

İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Evde inceleme başlatıldı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu. Evde, savcı ve polis ekipleri inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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