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Tekirdağ'da korkunç olay! Üç kişi evde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen olayda eşini ve kızını öldüren adam daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da korkunç olay! Üç kişi evde ölü bulundu
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Korkunç olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada yaşandı.

İhbar sonrası villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

Anne kız yaşamını yitirdi

Anne ve kızının hayatını kaybettiği tespit edilirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

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