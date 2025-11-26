  1. Ekonomim
Tekirdağ’da lodos engeli: Balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ’da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli lodos, yerli ve yabancı bandıralı gemilerin açıkta beklemesine neden olurken, balıkçılar da iki gün sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı.

Tekirdağ'da lodos engeli: Balıkçılar denize açılamadı
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli estiğini, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini belirtti.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun iki gün etkili olması bekleniyor.

