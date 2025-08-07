  1. Ekonomim
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda, şiddetli poyraz nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle söz konusu ilçelerdeki plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

