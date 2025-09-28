Tekirdağ'da poyraz üç gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

  1. Ekonomim
Marmara Denizi'nde üç gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Marmara Denizi'nde üç gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

