  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti
Takip Et

Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti
Takip Et

Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüGündem

 

Bakan Uraloğlu açıkladı: Başkentray rekor kırdıBakan Uraloğlu açıkladı: Başkentray rekor kırdıEkonomi

 

Gündem
Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu
Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu
Türkiye'nin birçok bölgesinde eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi!
Eğitime kar engeli: O illerde okullar tatil edildi!
Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için tutuklama talebi
Tunceli Belediye Eş Başkanı için tutuklama talebi
Çok sayıda il ve ilçede eğitime kar engeli
Çok sayıda il ve ilçede eğitime kar engeli
Bakım merkezinde şiddet iddiası: Isırık izleri, yanık ve morluklar...
Bakım merkezinde şiddet iddiası: Isırık izleri, yanık ve morluklar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü