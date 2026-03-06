Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği, bin tabanca fişeği, 3 bin 293 sentetik ecza hapı, 555 bin makaron, 300 gram sentetik uyuşturucu, bin litre etil alkol, 396 kilogram tütün, 7 elektronik makaron doldurma makinesi ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 188 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.