Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendi. Islah edilen buğday ise beyaz daneli olması, yüksek verimi ve hastalıklara dayanıklılığıyla dikkati çekiyor.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, uzun soluklu araştırmalar neticesinde ülke tarımına önemli bir katkı sunduklarını belirtti.

Prof. Dr. Başer, buğday ıslah çalışmalarını Prof. Dr. Oğuz Bilgin, Prof. Dr. Alpay Balkan ve Arş. Gör. Dr. Damla Balaban Göçmen ile birlikte yürüttüklerini söyledi.

Çeşidin ıslah sürecinin 2012 yılında başladığını aktaran Başer, "Farklı çeşitleri melezleyerek en iyi kombinasyonları seçtik. 3 yıl önce aday çeşidimizi TTSM'ye gönderdik. Yapılan denemeler sonucunda 'NKÜ Paşaeli' ismiyle tescil edilmesi uygun görüldü" dedi.

"Beyaz daneli ve yüksek verimli"

Tescillenen buğdayın beyaz daneli yapısı, yüksek verimi ve hastalıklara karşı dayanıklılığıyla öne çıktığını vurgulayan Başer, "Çeşidimiz kışlık ve orta erkenci özellik gösteriyor. Trakya'daki tescil denemelerinde verim standartlarını yüzde 8 oranında geçti. Enerji değeri 300 ile 400 arasında. Beyaz daneli olması kalite açısından önemli bir avantaj. Yatma problemi yok, soğuklara karşı dayanıklı. Trakya bölgesi için ciddi bir alternatif olacak" diye konuştu.

"Verim 900 kilograma kadar çıkabiliyor"

Yeni çeşidin verim potansiyeline de değinen Başer, "Verim yönünden dönümde 800-850 kilogram seviyelerine ulaşılıyor. Bazı bölgelerde 900 kilograma kadar çıktığı tespit edildi" bilgisini paylaştı.

Başer, "NKÜ Paşaeli" çeşidinin tüm tohumculuk kuruluşlarının kullanımına açık olduğunu belirterek, çiftçilere kaliteli ve yüksek verimli yeni bir alternatif sunduklarını sözlerine ekledi.

NKÜ Ziraat Fakültesi akademisyenleri daha önce "Ziraat", "Lider", "Ergene", "Zirve" ve "Asia" isimli buğday çeşitlerini de tescil ettirmişti.