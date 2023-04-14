Tekirdağ'daki DEAŞ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Verilen bilgilere göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
2013-2018 yılları arasında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen şahıslara yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen A.A.S., A.A., M.D. ve H.R. tutuklandı; M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.