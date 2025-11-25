  1. Ekonomim
Tekirdağ-Kırklareli yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıktan sonra dik durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Takip Et


Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerinde A.Ç.’nin kullandığı 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından dik şekilde durdu.Tekirdağ'daki ilginç kazada bariyere çarpan araç dik durdu - Resim : 1

Görenleri hayrete düşüren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir risk ihtimaline karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

