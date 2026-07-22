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Tekirdağ'ın Saray ilçesi'nde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün dahil 3 gün denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesi'nde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 3 gün yasaklandı. Tekirdağ Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ile 23 ve 24 Temmuz'da ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetim yapacağı kaydedildi.

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