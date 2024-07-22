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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangına uçak ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde Otluk alanda yangın çıktı. Uçak ve itfaiye yangına müdahale çalışması başlattı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken bölgeye itfaiye, helikopter ve uçak sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yangın söndürme uçağı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edilerek havadan ve karadan yoğun bir şekilde yangını kontrol altına almaya çalışılıyor.

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