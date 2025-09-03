Teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça halinde denizden çıkarıldı

4 Ağustos'ta Yalova'dan 'Graywolf' isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamamış, günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmıştı.

Teknesiyle geçirdiği kazanın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay 5 Ağustos'ta aranmaya başlanmıştı. 43 yaşındaki Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene 25 Ağustos'ta ulaşılmıştı. Halit Yukay'a ait bedenin uzun süre denizde kalmış olması nedeni ile tek parça halinde çıkarılabilmesi için titiz bir çalışma yürütülmüştü.

