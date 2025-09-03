  1. Ekonomim
Teknesi parçalanan Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça halinde denizden çıkarıldı

Teknesiyle geçirdiği kazanın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni yaklaşık 1 aylık bir sürenin ardından tek parça halinde denizden çıkarıldı.

4 Ağustos'ta Yalova'dan 'Graywolf' isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamamış, günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmıştı.

i 19 gün süren arama çalışmaları sonunda bulundu. 43 yaşındaki iş insanı 4 Ağustos’ta Yalova’dan özel teknesiyle açıldıktan sonra kaybolmuş, cesedi 68 metre derinlikte tespit edilmişti.

Teknesiyle geçirdiği kazanın ardından denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay 5 Ağustos'ta aranmaya başlanmıştı. 43 yaşındaki Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene 25 Ağustos'ta ulaşılmıştı. Halit Yukay'a ait bedenin uzun süre denizde kalmış olması nedeni ile tek parça halinde çıkarılabilmesi için titiz bir çalışma yürütülmüştü.

İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TCG Alemdar tarafından Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden tek parça olarak çıkarıldı.

