Teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi bulundu

19 gündür Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyordu. 43 yaşındaki Halit Yukay’ın cansız bedeni tekne enkazının bulunduğu bölge yakınlarında 68 metre derinlikte bulundu. Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

5 Ağustos'ta ihbar yapıldı

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların görüldüğü ihbarı yapıldı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yapılan dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı. Yapılan incelemelerde, tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli yat ile eşleştiği tespit edildi. Ancak Hamit Yukay'a ait bir iz bulunamadı.

'Arel 7' yük gemisinde izler bulundu

Kayıp işadamı Halit Yukay’ın parçalanmış halde bulunan teknesindeki sürtme izleriyle ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin önündeki izler kriminal incelemede eşleşti.

Savcılık soruşturma başlattı

Yat üretimi yapan Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Karaya vurmuş parçalar bulundu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurbağa adamların, arama çalışmalarının 6'ncı gününde, Paşalimanı Adası'nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulduğu ve Yukay'ın teknesi 'Graywolf'a ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.

Tekneye çarptığı düşünülen kuru yük gemisinin kaptanının gemiyi limanda incelediği görüntüleri ortaya çıktı.

Gemi kaptanı tutuklandı

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Gemide sürtünme izleri dikka çekti

Halit Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına alırken, gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce 3 Ağustos'ta Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, kazadan 1 gün sonra 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7’nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Halit Yukay kimdir?

43 yaşındaki Halit Yukay, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Mazu Yachts adlı firmanın kurucusu ve CEO’su.

Mazu Yachts'ın 2011’den beri kişiye özel lüks yatlar tasarlayıp ürettiği biliniyor. Şirketin internet sitesinden edilinilen bilgilere göre kişiye özel üretim yapan şirket yılda 10 tane yat üretebiliyor.