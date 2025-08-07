  1. Ekonomim
  3. Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor
Yunanistan'a gitmek için Yalova'da denize açılan ve Marmara Denizi'nde teknesi parçanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanını arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı belirlenen ve kendisinden haber alınamayan yat üreticisi 43 yaşındaki Halit Yukay'ın bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki balıkçılar da kıyılardaki kayalıklarda arama yaparak çalışmalara destek veriyor.

Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil

Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

