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Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı yoğun bakımda

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun şeker komasına girerek yoğun bakıma alındı.

Haber Merkezi
AA
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Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı yoğun bakımda
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun, yıllarca mücadele ettiği diyabet hastalığından ameliyatla kurtulmuştu. Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina’ya (19) ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı konmuştu.

Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.

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